Concorso canoro "Fiore d'argento": due selezioni nella Marca

Il concorso canoro Fiore d’Argento ® nasce nel 2017 con l’idea di dar voce ai ragazzi che, sempre più spesso, hanno poche possibilità di farsi conoscere, ed è giunto quest'anno alla terza edizione.

Le categorie sono quattro: Junior (6-13 anni); Teenager (14-17 anni), Senior (dai 18 anni in su) e Inediti (tutte le età). L'obiettivo avuto in mente fin dal principio è stato quello di dare la possibilità a tutti i partecipanti di trovare il loro spazio artistico e giocarsi le proprie chances anche dopo che le luci dei riflettori del concorso si fossero spente. Per questo, l'organizzazione ha voluto dare la possibilità, attraverso i premi messi in palio, di fare nuove esperienze didattiche o sul campo agli artisti che si sarebbero messi in luce durante tutta la durata del concorso. Il concorso è stato ideato dai 3Mendi, un duo musicale trevigiano specializzato in musica/intrattenimento a 360° ed organizzazione/gestione di eventi musicali e spettacoli. Sono formati dal Maestro Mattia Zanatta (Direttore Artistico e Project Manager del concorso) pianista e musicista diplomato al conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia che da 6 anni ha intrapreso la carriera di cantante solista vantando esibizioni anche all'estero e da Ghiroguido (Roberto Guidolin) che cura l'intera organizzazione, la comunicazione ed è il presentatore della manifestazione. E’ un esperto presentatore, cantante e showman che ha all'attivo molte conduzioni di serate ed eventi quali: sfilate di moda, concorsi canori, concorsi di bellezza, serate di beneficenza e di piazza. La seconda edizione ha visto partecipare 96 concorrenti contro gli 84 della 1^ edizione ascoltati in sei tappe di selezione, 2 semifinali per portarne ben 25 (visto l’altissimo livello) alla finale di Piombino Dese.

Tornando ai premi, nella finale dello scorso 4 maggio ne sono stati assegnati altri oltre alle borse di studio in denaro, come quello il premio speciale assegnato a Hot Ice (Giacomo Visintin) * ovvero la possibilità di recitare e cantare nello spettacolo teatrale di Streben Teatro “La Rockstar” il cui debutto è previsto il 25/26 ottobre 2019 ed inoltre Giuseppe Agostino * è stato scelto dal giurato Klaus Docupil per prestare la propria voce in un importante progetto musicale in via di realizzazione. Le selezioni sono partite da poco e domenica 3 novembre alle 20,45 arriveranno anche al Must Pub di Quinto di Treviso e domenica 10 novembre allo stesso orario all’America Graffiti di Treviso. Le iscrizioni si ricevono tramite il sito www.fioredargento.it dove è possibile trovare tutte le informazioni aggiornate ed il regolamento integrale.