Castelfranco, sabato e domenica nel segno dei cori natalizi

Natale è alle porte e l’ultimo fine settimana si presenta ricco come non mai di iniziative. Domenica, con il mercatino “Sotto le Mura” che si prepara al tutto esaurito, verrà riproposto il presepe animato con la presenza del Gruppo di volontari di Collalto che offrirà, tra le altre, i mestieri “dé na’ volta”. Nei pomeriggi di sabato e domenica proseguirà il servizio navetta gratuito offerto da Mom e Comune con la possibilità di raggiungere comodamente il Centro. Le fermate sono poste davanti a ponte Garibaldi in piazza Giorgione e in corso 29 Aprile, con il bus navetta che ogni 15 minuti che partirà dal parcheggio del Foro Boario e dal piazzale della Coop di via Valsugana.

Ma il weekend si presenta soprattutto nel segno della musica con la rassegna di Cori a Natale che saprà coinvolgere nel pomeriggio di sabato i presenti in piazze e corti. Si parte alle ore 15.30 in Piazza Duomo con il concerto del Grande Coro di Salvarosa e della scuola Primaria di S. Floriano. Alle ore 16, in Corte Cecilia, protagonista sarà il coro Parrocchiale di Villarazzo. Dalle 16.30, alternandosi tra Piazza Massaro, Piazza S.Giorgio e la Corte dei Franceschini l’attenzione sarà tutta sui cori Polifonico di Salvatronda, Castelcanto e Soldanella Alpina. Domenica con ingresso gratuito alle 17.30 si apriranno le porte del Teatro Accademico con il Grande Concerto del Soldanella Alpina, Castelcanto, Parrocchiale di Villarazzo e Duomo, Polifonico di Salvatronda e Cantori Castellani. La rassegna, quale occasione per arricchire l’offerta di proposte natalizie in Città, è organizzata dall’Assessorato alla Cultura.