Concerto gospel con la Bassano BlueSpiritual Band alla chiesa di San Nicolò

La serata, in programma sabato 4 maggio alle ore 21, prevede un entusiasmante susseguirsi di musiche e canzoni del miglior repertorio del Gospel classico: dalla “Halleluja” di Haendel/Mervin Warren, a “I bless your name” di Elizabeth Goodine, da “Joyful joyful” di Marvin Warren, ad “I believe I can fly” di Robert Kelly, da “Blessed by the Lord” di Patrick Henderson, a “For every mountain” di Kurt Carr, o “Trading my sorrow” di Israel Houghton.

Insieme a queste ed altre tradizionali ed indimenticabili melodie, la band eseguirà la meravigliosa “Imagine” di John Lennon e l’Ave Maria di Dè Andrè, dedicando un affettuoso ricordo al grande cantautore ligure che ci ha lasciato 20 anni orsono. La presidente dell’Advar, Anna Mancini, esprime la sua gratitudine al Direttore Lorenzo Fattambrini, al presidente Cristoforo Logiudice ed agli artisti tutti: «Un gesto di sostegno morale e sostanziale che ci giunge particolarmente gradito in un momento di necessità nella gestione dell’Hospice Casa dei gelsi». Nata nel 2002, la Bluespiritual Band, è una delle realtà artistiche più interessanti presenti sul territorio veneto. Con un esordio sotto lo slancio della musica Gospel, ha quindi spaziato anche in altri ambiti musicali, arricchendo il proprio repertorio con la musica blues, il pop, il rock, nonché la musica classica. La BBBand ha da tempo ideato il progetto denominato “Grazie Gospel”, mettendo la propria musica al servizio di Associazioni che operino quotidianamente nel campo della solidarietà sociale. Dal settembre 2015 il coro è condotto da Lorenzo Fattambrini, che ha dato avvio ad una profonda ristrutturazione artistica, rilanciando la Bassano Bluespiritual Band in un’ottica particolarmente attenta all'esecuzione corale e strumentale, curando in modo sempre più efficace l’assetto vocale e tecnico musicale, con proposte di grande impatto anche coreografico grazie ad una sofisticata collaborazione con gli apparati audio-luci, realizzando eventi spettacolari ed avvincenti.