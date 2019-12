Coro Stella Alpina: concerto di Natale per i 70 anni dalla fondazione

Il Coro Stella Alpina si esibirà sabato 21 dicembre in occasione del tradizionale Concerto di Natale, giunto alla 51^ edizione, nel Tempio Monumentale di San Francesco.

La formazione, che quest’anno festeggia i 70 anni di attività, riunisce 30 coristi accomunati da una grande passione per la montagna sotto la direzione del maestro Diego Basso e ha all'attivo più di 1000 concerti, rassegne in Italia e all'estero e 18 album con più di 400 canti della tradizione. Per il tradizionale Concerto di Natale, con il Coro Stella Alpina – di cui fa parte anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che ne fa parte sin da giovanissimo - ci sarà il coro Growin’ Up Singers, nato nel giugno 2004 dall'idea di Paola Pascolo, attuale direttore e formato da 60 ragazzi di età dai 13 ai 23 anni, molti dei quali arrivano da una precedente esperienza, il “Piccolo Coro I DoReMissimi”, già protagonisti alla Cerimonia di Accensione dell’Albero di Natale di Treviso. Il repertorio dei Growin’ Up Singers è decisamente attuale e originale contiene titoli legati ai gusti musicali dei giovani con l’aggiunta di alcuni evergreen della tradizione Jazz e Gospel. All'organo ci sarà invece il maestro Davide Furlan, che affianca Diego Basso nella direzione del Coro Stella Alpina.