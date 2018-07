Estate trevigiana: il Coro di Stramare allo Squero di Fiera

TREVISO Il fiume, il tramonto e le emozioni del canto popolare in uno degli angoli più suggestivi di Treviso. Il Coro di Stramare ha scelto di tenere un concerto in Restera domenica 8 luglio alle 18 per abitare con la sua musica uno dei luoghi di svago dei Trevigiani. In scena i 25 elementi del coro nato dieci anni fa nel borgo pedemontano, che canteranno alcuni brani del folk europeo legati al tema acquatico, oltre a presentare i nuovi brani dell'ultimo Cd "Tempo Fermo". "Il centro della città ha sempre fitti carnet di eveti- spiega il presidente Daniele Facchin- ci piaceva portare la nostra musica a chi si concede una passeggiata a piedi o in bicicletta, o a quelle persone che la domenica si rilassano guardano lo scorrere del Sile". Il concerto, promosso dal Comune di Treviso e inserito nel carnet dell'Estate trevigiana, è organizzato in collaborazione con l'associazione Prato in Fiera e desidera attirare l'attenzone dei Trevigiani sul aptrimonio di storia urbana rappresentato dal Sile e dal quartiere di Fiera.

"Stramare è un luogo che ha una sua semplcie magia- prosegue Daniele Facchin - da tempo il coro è attivo sul fronte musicale ma anche per la tutela dei luoghi. Incontrare l'azione di valorizzazione del Prato della Fiera è per noi motivo di grande soddisfazione". A quattro anni dal primo Cd, il filò del Coro di Stramare si è trasformato in uno sguardo più largo, dentro le attese e le emozioni di altre lingue e altre latitudini. "Un disco è sempre un viaggio. Vojaĝo, nell'esperanto del cuore, una grammatica utopica che vorrebbe sempre comporre tutte le differenze-conferma Elena Filini, direttore del coro- Migliaia di chilometri nel pentagramma, per tornare sempre lì, nel piccolo borgo alle pendici del monte, a interrogare la musica della fontana di pietra, ad ascoltare le voci nelle case di sasso adagiate in fondo alla valle. E' dentro questo silenzio che prendono forma le storie. Nel tempo fermo"