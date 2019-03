Il Maestro Diego Basso dirige l'Art Voice Academy dal teatro Ariston di Sanremo

Sono Chiara Titotto, Marina Brocca, Federica Morao, Giulia Tonini, Martina Salvalaggio, Sara Stocco, Edith Kabanza, Valentina De Totto, Anna Danieli, Giacomo Malvestio, Hopkins Elaine, Katrin Roselli, le voci scelte per la partecipazione alla quarta puntata di Sanremo Young.

Queste “Le Voci di Arte Voice Academy” che, venerdì 8 marzo alle ore 21.25 in diretta su Rai 1, saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in apertura e nel corso della trasmissione dove accompagneranno alcuni artisti sul palcoscenico nell’esecuzione di brani che hanno fatto la storia della canzone italiana. Pop, classica, lirica, rock. La musica fa parte del Dna degli italiani e proprio per questo Art Voice Academy accompagna ragazze e ragazzi fin da piccoli nello sviluppo di attitudini e passioni che dalle aule si trasferiscono poi in palcoscenico per l’esperienza più emozionante e più vera. L’obiettivo primario dell’Accademia è quello di sviluppare e consolidare il talento artistico nella musica e nel canto. Nascono così “Le Voci di Art Voice Academy”, gruppo di cantanti professionisti e giovani artisti che fanno parte del Centro di alta formazione per lo spettacolo, nato da un progetto del Maestro Diego Basso.

Dal 2012 partecipano al Concerto di Natale in Vaticano, hanno preso parte alle produzioni televisive Viva Mogol!, Rai 1, e Music, in onda su Canale 5, e si esibiscono con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, in numerosi concerti live. Nelle loro performance condividono il palcoscenico con i più grandi musicisti e cantanti della scena nazionale e internazionale. “Le Voci di Art Voice Academy” si aggiungono così ai musicisti della Sanremo Young, diventando parte integrante di un insieme giovane e altamente professionale, che accompagna i giovani concorrenti dai 14 ai 17 anni, nel teen talent condotto da Antonella Clerici, in onda il venerdì alle 21.25 fino al 15 marzo 2019. Imperdibili appuntamenti live con la grande musica italiana e internazionale in diretta su Rai 1. Il Maestro Diego Basso, che è direttore musicale della trasmissione e direttore della Sanremo Young Orchestra, li segue, li prepara, insieme al team di vocal coach, e li dirige sul palcoscenico. Uno spettacolo da non perdere.