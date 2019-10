Weekend di Ognissanti ricco di concerti al Dump di Treviso

Dalle sonorità oscure e seducenti della notte di Halloween a un nuovo ed entusiasmante live, passando per due djset di pura energia. Si annunciano sfavillanti le serate di questo lungo weekend al Dump, il locale della Galleria Bailo che in occasione del ponte di Ognissanti propone 4 appuntamenti con un live di qualità e alcuni dei migliori Djs della Marca, che confermano ancora una volta l’alto livello dell’offerta musicale del Dump. Una formula vincente fatta di sonorità ricercate e trendy che si fondono alle atmosfere più coinvolgenti, il tutto nel cuore del centro storico del capoluogo. Questo fine settimana si parte giovedì con una serata di Halloween che vedrà l’apprezzato duo Merletto-Ricci alla guida di una singolare esplorazione musicale sul confine di due millenni. Si prosegue venerdì con VeriDisQuo! insieme a Creso, Butyreux e Benny Rou, mentre sabato sarà il turno di Dj Paolo Spilly. Domenica, infine, salirà sul palco del Dump la band di dandy vicentini dei My Escort. Un concerto dal suono pop che porterà a Treviso una sferzata pop e vintage, quella tipica dell’indie-rock internazionale e di tendenza, interpretata con originalità in versione tricolore. Come mancare?

Venerdì 1 novembre “VeriDisQuo!” con Creso, Butyreux e Benny Rou. Torna al Dump uno degli appuntamenti più attesi della scena musicale trevigiana. I nostri djs daranno vita a una miscela di suoni iridescenti. House, Funk, Nu e italo Disco formeranno il floor della serata. Ore 21.30. Sabato 2 novembre “Grande Giove” con Dj Paolo Spilly .Back to the Future con Dj Paolo Spilly che ci farà viaggiare attraverso il tempo con un dj set che abbraccerà i migliori anni della musica! Vi aspettiamo al grido di "Grande Giove" Ore 21.30. Domenica 3 novembre My Escort live. Nuovo album e nuovo tour con tappa al Dump per la band pop vicentina. Un live per presentare al pubblico trevigiano l'ultima fatica del gruppo formato da Alessio Montagna (tastiere e voce), Luca Agerde (basso) e Daniele Trevisan (chitarre) che, dopo quasi due anni in trio, torna a esibirsi come quartetto, presentando il nuovo batterista. "L'amore non esiste", questo il titolo dell'ultimo EP dei My Escort, è tematicamente legato da una prospettiva disincantata dell’amore e racconta attraverso 3 canzoni/cartolina il passato (Cosmopolitan), il presente (L’amore non esiste) e un possibile futuro (Solo tu) del sentimento con la A maiuscola vissuto dal protagonista. Ore 21.