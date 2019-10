La band padovana PCKT accende il weekend del Dump

Un gruppo emergente, nato a Padova, che sta conquistando il pubblico del Nordest, dal Veneto all’Emilia: sono i PCKT, protagonisti del prossimo live domenicale al Dump.

Un concerto atteso, all’insegna di ricercate sonorità Funk, Hip-Hop, R&B e Nu-Soul, che chiuderà in bellezza la ricca programmazione musicale di questa settimana al locale della Galleria Bailo. Saranno, infatti, 4 gli appuntamenti in musica lungo un unico filo conduttore che si snoderà partendo dal jazz, giovedì, con il quartetto del pianista Tommaso Genovesi. Due i djset: dalla serata di venerdì con Ale AO alla console, a quella del sabato, per esplorare tutti i colori del party insieme a Roger Ramone. Giovedì 10 ottobre Tommaso Genovesi Quartet (live) + Jam Session ritornano al Dump con un live di musica jazz seguito da Jam Session. La prima data di questa nuova stagione, in collaborazione con Treviso Suona Jazz, vedrà in Galleria Bailo il concerto del nuovo quartetto del pianista veneziano Tommaso Genovesi. Una formazione, nata dall’esigenza di affrontare composizioni originali create appositamente per questo progetto, che rappresenta la sintesi di tutte le esperienze musicali maturate da Tommaso Genovesi nel corso della sua attività. Completano il quartetto tre musicisti esperti e attivi da decenni nel panorama musicale del Triveneto: il saxofonista Alberto Vianello, il contrabbassista Marco Privato e il batterista Emanuel Donadelli. Ciò che ne deriva è un insieme di elementi provenienti da tradizioni musicali differenti – mediterranee, funk, free, rock, folk – dal forte interplay. A seguire, Jam Session. L’appuntamento dedicato alle performance sperimentali e alla condivisione aperto ai musicisti, abili e non, che potranno mettere alla prova la loro abilità di improvvisatori insieme ad altri strumentisti, magari creando anche future collaborazioni! Chitarristi e i Bassisti sono invitati a portare il loro strumento. Tastiere e batteria saranno a disposizione in loco. Ore 21.

Venerdì 11 ottobre “WAX” con Ale AO djset. Selecta iridescente funk, jazz, disco, afro e dub, insieme ad Alessandro Armellin: una rassegna a 7 pollici, che vi farà roteare sulla dancefloor fino a notte fonda. Ore 21.30. Sabato 12 ottobre “Sounds” con Roger Ramone Il Maximum DJSet di Roger Ramone attraverserà tutto lo spettro sonoro per raggiungere i colori più accesi del party, dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock, fino all'Electro. Pronti a scatenarvi? Ore 21.30. Domenica 13 ottobre PCKT (live). Un viaggio che parte dall’Africa, attraversa l’America latina, e approda negli Usa. Questi sono i PCKT, una band padovana Funk, Hip-Hop, R&B e Nu-Soul. Un repertorio di brani originali, unici e contemporaneamente appartenenti al medesimo filo conduttore: il Pocket. Insieme ad Alberto Forzan (voce, percussioni, e MPC), saliranno sul palco del Dump: Davide Nicchio (voce e chitarre), Federico Lincetto (basso), e Stefano Cosi (batteria e tastiere). Ore 21.