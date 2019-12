Concerto di Natale all'auditorium Ferraro con la musica di Elena Duo

Un programma musicale dedicato al Natale “per rievocare le atmosfere, i colori, i profumi e i ricordi di questo magico periodo dell’anno”. Con quest’obiettivo domenica 15 dicembre alle 17 all'auditorium comunale P.M. Ferraro si esibirà l’Elena Duo, composto da Elena Basso al pianoforte ed Elena Pellizzari, flauto traverso.

Musiciste professioniste, di 24 e 25 anni, entrambe diplomate con il massimo dei voti al Conservatorio Agostino Steffani, eseguiranno un programma che va dal repertorio classico settecentesco di Bach e Vivaldi alla Cavalleria rusticana composta da Mascagni nell’Ottocento, continuando con la celebre Serenata di Schubert. Nel programma anche brani della tradizione natalizia come Carol of the bells, Oh holy night e il medley Carol Fantasy. «Con questo concerto vogliamo evocare l’atmosfera natalizia e frizzante con la città luccicante per le mille luminarie accese» anticipano le musiciste. Elena Pellizzari, di Cornuda, dopo lo Steffani si è perfezionata all’Accademia Internazionale di Imola ed è vincitrice di molti concorsi solistici nazionali e internazionali, collabora stabilmente con l’Orchestra Senzaspine di Bologna, con cui nel 2018 ha registrato la colonna sonora del film “Zen sul ghiaccio sottile”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2018. La castellana Elena Basso tiene concerti in numerose località italiane ed è stata premiata in diversi concorsi nazionali e internazionali sia come solista sia come camerista. Insegna all’istituto “A. Miari” di Belluno e dal 2017 insegna Pianoforte all'Accademia “A. Vivaldi”. Tra le prossime date di "Elena Duo" i concerti in programma in villa Tesoriera a Torino e al "teatro di Marcello" a Roma. Il concerto di domenica è organizzato dall’Accademia Vivaldi di Caselle d’Altivole con il patrocinio del Comune. Ingresso libero con offerta responsabile.