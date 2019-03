Vent'anni senza Fabrizio De Andrè: un concerto per ricordarlo

In occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa, il cantante tortonese Mario Diamante e la sua band “I Vitellini di Felloni” portano a Vittorio Veneto un concerto davvero intenso e carico di emozioni che si svolgerà venerdì 15 marzo, alle ore 21, al teatro Lorenza Da Ponte.

La band, composta da ben 8 musicisti con all’attivo parecchi concerti e spettacoli di successo, propone un repertorio composto dalle più amate canzoni di “Faber” come “Volta la carta”, “La Domenica delle Salme”, “Il Bombarolo”, “Bocca di Rosa”, senza tralasciare i brani in dialetto genovese, quelli più genuini dell’autore intrisi di odori della gloriosa Repubblica Marinara, tra storie di prostitute, vecchi pirati e timidi esattori. Poesie in musica che ormai fanno parte del tesoro letterario italiano, ri-arrangiate e reinterpretate in modo originale. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@iamvittorioveneto.it

Mario Diamante: voce

Gianantonio Rossi: chitarra classica ed acustica, cori

Gianluca Geremia: tiorba, arciliuto, tastiere, cori

Lorenzo Di Prima: basso elettrico, cori

Mauro Alberti: flauto traverso e dolce, cori

Edoardo Lettera: batteria, cori

Giulio Brotto: percussioni, cori

Ombretta Rossi: voce, cori, percussioni, glockenspiel.