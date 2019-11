Festa di Lovadina, una serata di musica e festa con Lorenzospeed

Sabato 30 Novembre si svolgerà per la prima volta al "Perchè No?" di via Papa Luciani 37 a Lovadina di Spresiano una festa con divertimento ed allegria dalle ore 21 in poi.

Ad intrattenere gli ospiti dell'evento, per l'occasione, ci sarà lo speaker radiofonico Lorenzospeed, che può vantare nel suo curriculum artistico performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali quali ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani (solo per citarne alcuni) e che da una ventina d'anni, inoltre, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non solo, proponendo viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, e molto altro ancora. L'ingresso all'evento è gratuito per tutti.