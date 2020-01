I Finley tornano in concerto all'Home Rock Bar

I Finley tornano a Treviso con uno speciale concerto a ingresso gratuito in programma venerdì 31 gennaio all'Home Rock Bar. "Fumo e cenere", "Diventerai una star" sono solo alcuni tra i tanti brani che l'ex band uscita da Mtv suonerà dal vivo in una serata imperdibile. Dalle ore 19 sarà possibile prenotare anche un posto a cena prima dell'inizio del concerto nel locale di via Fonderia. Poco dopo la band tornerà sul palco dell'Home dove, in passato, aveva già dato spettacolo richiamando un gran numero di spettatori

La storia dei Finley

I Finley sono Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso). La band, nata nel 2002 tra i banchi di scuola del Liceo Galileo Gailiei di Legnano, è la naturale evoluzione del rapporto di amicizia che lega i quattro musicisti.

Nel 2006 pubblicano il loro disco d'esordio “Tutto è possibile”. L'album, prodotto da Claudio Cecchetto e accompagnato da un lunghissimo tour, diventa in pochi mesi doppio disco di platino. A coronamento di un anno di successi, la band viene premiata con il prestigioso riconoscimento del Best Italian Act agli Mtv Europe Music Awards di Copenaghen. Nel giugno del 2007 i Finley pubblicano il loro secondo album: “Adrenalina”. Questa volta il tour, oltre a toccare tutta Italia, porta i Finley a calcare il palco dei più prestigiosi festival europei: Rock AM Ring e Rock IM Park in Germania, Wireless Festival in Inghilterra e Pier Pressure in Svezia. Nel 2008 la band partecipa alla 58a edizione del Festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con il brano “Ricordi”. Durante quella settimana pubblica “Adrenalina 2”, album che vede la partecipazione straordinaria della pop-star messicana Belinda e che diventa in poche settimane disco di platino. In seguito al tour di Adrenalina 2, i Finley conquistano per la seconda volta il Best Italian Act agli Mtv Ema's di Liverpool. A novembre 2009 la band presenta un EP di brani inediti dal titolo “Band at work”, che anticipa l'uscita del terzo album “Fuori!”, pubblicato il 30 marzo 2010. I Finley proseguono il loro cammino tra tour e nuovi impegni, collaborando con Edoardo Bennato per il DVD live MTV Classic Storytellers e realizzando per Disney il brano “Per La Vita Che Verrà”, inserito nella colonna sonora del film Camp Rock 2: The Final Jam. Nel 2011 la band partecipa alla realizzazione di RIO - IL CD, la compilation ispirata al film d'animazione FOX ed il 29 Maggio dell'anno successivo pubblica il quarto disco “FUOCO E FIAMME", il primo prodotto con la propria etichetta discografica, la Gruppo Randa. Il disco esordisce alla posizione numero uno nella classifica degli artisti indipendenti ed il brano "Olympia (The Sound Of My Nation)" viene scelto dalla Federazione Pugilistica Italiana per rappresentare l'Italian Boxing Team nella spedizione olimpica di LONDRA 2012. A soli sei mesi di distanza da "FUOCO E FIAMME" esce "SEMPRE SOLO NOI", un concept album scritto per celebrare i dieci anni della band. L'ultima traccia dal titolo "Undici" diventa sigla dell'omonimo talk-show sportivo di MEDIASET condotto da Pierluigi Pardo. A Gennaio 2013 i Finley vengono scelti da LEGO per realizzare la colonna sonora del nuovo progetto "LEGENDS OF CHIMA". "Unleash The Power", "Day Of Glory" e "Horizon" sono i titoli dei tre brani che accompagneranno la più grande campagna mai realizzata dal prestigioso marchio danese. Il 2013 segna anche l’inizio del percorso radiofonico della band: i Finley sono infatti protagonisti del pomeriggio di RADIO KISS KISS con il loro show ironico e dissacrante, KISS KISS MY ASS, in onda ogni giorno dalle 14 alle 16. Show che, visto il grande successo di pubblico, viene confermato per tre stagioni consecutive. Musica, radio, ma anche TV: il 2016 infatti coincide con l’esordio della band in uno dei programma cult di SKY SPORT 1, CALCIOMERCATO-L’ORIGINALE e sul palcoscenico di GOL COLLECTION, nuovo programma targato TV8. Ogni puntata diverse performance musicali e tante curiosità dal mondo del calcio e della musica. Nell’aprile dello stesso anno vengono scelti da Cesvi -organizzazione umanitaria italiana- per promuovere la campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla fame “FOOD RIGHT NOW”, alla quale i Finley dedicano una reinterpretazione de “Il Mondo” di Jimmy Fontana, dando vita all'iniziativa #GIRAILMONDOGIRA volta alla responsabilizzazione dei giovani sul tema del diritto al cibo. Il primo agosto 2016 comincia la loro collaborazione con RADIO MONTECARLO dove conducono lo show “Complimenti per la Trasmissione”. Il 13 ottobre 2017 esce il loro nuovo album di inediti “ARMSTRONG” anticipato dai singoli “La Fine del Mondo”, “Odio il Dj” e “7 Miliardi”, tutti distribuiti da Sony Music Italia. A marzo 2018 pubblicano “Tutto quello che ho” singolo scelto da SKY SPORT come colonna sonora del campionato mondiale di Formula Uno.