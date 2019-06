"Follie di un do minore": musica classica a Biancade

Alessandro Perpich al violino e Pierluigi Camicia al pianoforte saranno i protagonisti del concerto: "Follie di un do minore" in programma il 4 luglio a Santa Maria di Castello, nel Comune di Biancade. Una serata speciale per tutti gli amanti della musica classica. I musicisti eseguiranno brandi di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven e Edvard Grieg.