Torna Gaiajazz: musica e impresa per un mese ricco di concerti

Ogni sabato di giugno, la rassegna Gaiajazz, presenta un programma di altissimo valore musicale, quest'anno firmato dalla direzione artistica del prestigioso pianista Antonio Faraò.

Dalle ore 19 alle ore 21:30, un ristoratore diverso per ogni sera, prepara un menù con piatti tipici del territorio, partner Consorzio Vini Venezia. L'Associazione Culturale Dotmob in collaborazione con il Comune, la Proloco di Portobuffolè ed importanti aziende del territorio, allestisce un palcoscenico unico, unendo musica di alta qualità, degustazione e conoscenza delle imprese del territorio. L'8 giugno la rassegna apre con la serata dedicata ai giovani talenti: quartetto 4GV formato da Giuseppe Vitale, Riccardo Sala, Stefano Zambon, Alfonso Donadio. Il 15 giugno, secondo appuntamento con Luigi Bonafede, Mauro Battisti, Ferdinando Faraò che sfatano il luogo comune che il Jazz sia una musica di nicchia. Il 22 giugno sul palcoscenico Carlo Atti Quartet con Carlo Atti, Danilo Memoli, Stefano Senni, Enzo Carpentieri presentano un repertorio dell'America Song Book e brani rappresentativi dell'evoluzione del linguaggio jazzistico. Il 29 giugno, ultimo appuntamento con Luca Jurman - Essential soul trio. Serata guidata dall'artista eclettico e fondatore di un metodo professionale di canto Luca Jurman, accompagnato da musicisti di grande rilievo come Federico Malaman e Gabriele "Lele" Melotti. Inoltre, in occasione degli eventi è possibile visitare i vari siti storici del Borgo dalle ore 17 alle ore 20.