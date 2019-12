Giacomo Zanus si esibisce alla cantina Fasol Menin

Giacomo Zanus, chitarrista trevigiano classe 1994, raggruppa in questo nuovo progetto alcune delle più originali e conosciute personalità musicali del nord-est attive nel campo della musica jazz e musica improvvisata sia a livello nazionale che internazionale. Il risultato di questa collaborazione è KORA.



LineUp:

Giacomo Zanus - Chitarra, electronics, composizioni

Giorgio Pacorig - Piano, rhodes, electronics

Mattia Magatelli - Contrabbasso

Marco D'Orlando - Batteria, oggetti



Kora è un ciclo di brani scritti per chitarra elettrica, piano, piano preparato, Rhodes, electronics, contrabbasso e batteria. L'alternanza di sonorità acustiche ed elettriche è il filo conduttore di questo dialogo musicale che si muove in constante equilibrio tra minimalismo, experimental music, contemporary jazz e folk americano. Tessuti sonori, lunghi respiri ed improvvisazioni libere sono infatti intervallate a melodie ispirate alla musica corale e alle musica sacra europea di compositori quali Monteverdi e Arvo Pärt. Kora può esser descritto e sintetizzato come un connubio tra due "necessità": da una parte l'amore per la musica classica/contemporanea, il bisogno di scrivere a tavolino dando spazio alle emozioni del passato, ai pensieri del presente e ai desideri del futuro. Dall'altra invece l'improvvisazione libera, l'istinto più "animalesco", l'urgenza di esprime sè stessi sul momento senza porre dei limiti, senza barriere e forme precostituite.



