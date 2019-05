Giorgio Barbarotta in concerto all'Eden Cafè

Torna in concerto a Treviso Giorgio Barbarotta: il cantautore si esibirà dal vivo venerdì 10 maggio alle ore 21:30 presso Eden Cafè in viale XV luglio. Barbarotta verrà accompagnato da Angelo Michieletto alla chitarra e Federica Capra al violino.

Ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione tavoli telefonando al 389 838 4316. Giorgio Barbarotta, cantautore indipendente classe ’72, ha attraversato la musica italiana dalla scena rock del nord-est anni novanta in poi, creando uno stile personalissimo basato principalmente sulla canzone d’autore e il folk. Intensa da sempre l’attività live con 700 date all’attivo, tra cui tour in Italia e all’estero (Cina, Balcani, Austria). Ha pubblicato a suo nome negli anni 6 album di canzoni inedite prodotti col marchio GB Produzioni: “Schegge (di vita propria)” 2005, “In centro al labirinto” 2008, “Verso est” 2009, “Snodo” 2011, “Un fedele ritratto” 2014, “L’arcipelago” 2016. È autore di 2 libri di poesie e racconti: “Tra le pieghe del giorno” (Ed. Vianello) 2007 e “Era Venere” (Ed. Happy Leader) 2009, oltre ad essere stato curatore editoriale di numerosi volumi d’arte e fotografia. Molti i videoclip tratti dalle sue canzoni e le musiche da documentario tratte dai suoi lavori. Ha prodotto e collaborato con numerosi artisti. Diversi i riconoscimenti ricevuti in ambito musicale e letterario a livello nazionale e le compilation. È autore dell'inno ufficiale dell'Imoco Volley, campione d'italia 2016-2018-2019