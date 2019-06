Giorgio Barbarotta: concerto speciale a Porta San Tomaso

Giorgio Barbarotta sarà in concerto mercoledì 12 giugno alle ore 21 sul palco del Botegon presso Porta SanTomaso a Treviso. L’evento rientra nel ricco calendario di proposte artistiche organizzate dal locale per la stagione estiva.

Barbarotta sarà accompagnato da Angelo Michieletto alla chitarra, Andrea De Marchi alla batteria, Nicola Vanin al basso. Barbarotta, classe '72, propone da sempre canzoni originali, rigorosamente in italiano, a metà strada tra il rock, il folk e la canzone d'autore in un connubio che ne caratterizza lo stile e la poetica, in continua ricerca di contaminazione e nuove forme espressive nel corso degli anni. I testi muovono dalla dimensione più personale e intimista all’attualità, dal quotidiano al sociale, dal sogno all’utopia, dall’amore passionale alla spiritualità, dal tema del viaggio all’incontro tra culture. Centinaia i concerti all'attivo in Italia e all'estero (Cina, Balcani, Austria) con la sua band e sei i cd pubblicati a suo nome (oltre a due libri di poesie e racconti): "Schegge (di vita propria)" 2005, "In centro al labirinto" 2008, "Verso est" 2009, "Snodo" 2011, "Un fedele ritratto" 2014, “L’arcipelago” 2016.