Abbazia di Sant'Eustachio: concerto di gong per il Solstizio d'inverno

Dopo il successo della prima edizione estiva, si ripete il massaggio sonoro vibrazionale collettivo con Campane Tibetane e Gong per guidare il rilassamento e accogliere la nuova stagione in modo spirituale. L’Associazione Evolution’s Waves proporrà questa suggestiva esperienza sabato 21 dicembre ai visitatori della secolare Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia.

Le campane tibetane vengono utilizzate fin dalla notte dei tempi a scopo curativo. Giunte in Occidente da circa cinquant’anni, il loro suono e le loro vibrazioni recano benefici sotto molteplici punti di vista, favorendo il rilassamento e lo scarico delle tensioni muscolari, emotive e psichiche, riducendo l’ansia e alleviando l’ipertensione arteriosa. Durante l’evento, che si svolgerà a partire dalle 18, gli strumenti verranno suonati proprio sopra i partecipanti stesi a terra. Una pratica millenaria, in un luogo, l’Abbazia di Sant’Eustachio, che, grazie al recente restauro promosso da Ermenegildo Giusti, è tornata a raccontare la sua storia antica e spirituale. Un’esperienza unica da provare almeno una volta nella vita, che permetterà di entrare in contatto con se stessi e recuperare energie, necessarie a superare l’autunno ormai alle porte.

È necessario portarsi tappetino, cuscino e quanto serve per stare sdraiati comodi. All’evento seguirà un buffet vegetariano. Il costo complessivo della partecipazione è 25 euro. Per maggiori informazioni sulla pratica visitare il sito www.campanetibetane.org. Per prenotazioni, contattare il 320/2696169, info@abbaziasanteustachio.com