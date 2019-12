Grigliata e live con gli Svalvolati on the rock all'osteria Zanatta

Sabato 14 dicembre si festeggiano all' Antica Osteria Zanatta i 10 anni della band Svalvolati on the rock. Un evento speciale per festeggiare questo grande traguardo: 10 anni di musica, amicizia e "svalvolataggine".

Dalle gloriose ceneri dei “Bit of all” come l'araba fenice prendono vita gli Svalvolati on the rock che propongono una scaletta di brani rock dal sapore Anni ’90. Tra le cover proposte: Ac/dc, Bon Jovi, Green Day, The Cult, Europe, Iron Maiden, Led Zeppelin, Litfiba, Michael Jackson, Negrita, Robbie Williams, Skid Row, The Darkness, White Snake, Van Halen, Vasco e ZzTop. Ecco i componenti: Voce – Giuseppe (Il Pupo); Chitarre – Andrea (Lo Spera); Tastiera - Alessandro (Ing 1); Basso (la chitarra con 2 corde di meno) – Stefano (Steppi), Batteria – Roberto (Dickinson)



Aperitivo dalle 19. Grigliata dalle 20. Live dalle 22. Ingresso libero, cena solo su prenotazione:0422778048. In aperitivo e anche durante la serata al banco Panini caldi con la salsiccia o con porchetta, speciali birre e vini doc.