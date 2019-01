A H-Farm un concerto per salvare gli alberi della Val di Fiemme

Venerdì 18 gennaio, alle ore 18.30, H-Farm ospiterà il concerto dell'ensemble Terra Mater, il gruppo composto da cinque giovani polistrumentisti che attinge dalla tradizione musicale delle varie culture del mondo.

L'accesso al concerto, previa prenotazione, sarà possibile con una donazione responsabile a partire da 15 euro. I proventi della serata saranno devoluti per sostenere la campagna di crowdfunding “Salviamo il legno Stradivari”, attivata a seguito dell’ondata di maltempo dello scorso novembre che ha colpito gravemente le foreste della Val di Fiemme lasciando al suolo centinaia di abeti secolari. Il concerto è organizzato nell’ambito della rassegna Hausmusik di Wunderkammer Trieste in collaborazione con H-International School Treviso. Per partecipare basterà inviare una email a info.education@h-farm.com oppure registrarsi a questo link: https://h-farm.link/terra_mater

IL PROGRAMMA

"Il Mare che canta: suoni dal Mediterraneo". Il nuovo progetto dell’Ensemble Terra Mater nasce come un racconto, intessuto dalle labbra esperte della musica, sul fascino e la suggestione delle tradizioni musicali della regione mediterranea. Agli strumenti e al canto sarà affidato il compito di narrare un lungo viaggio alla scoperta dell’indicibile ricchezza che l’incontro con il “diverso” può far nascere, la storia di un antico dialogo fra i popoli che sempre vissero specchiandosi sul mare. Un viaggio che sa di storia e parla di passato, ma può essere ripercorso alla luce di un presente. In una realtà sempre più multietnica com’è quella attuale, questo viaggiare alla scoperta della musica del Mediterraneo vuole essere un racconto rivolto ai giovani per riscoprire le radici composite della nostra identità culturale. Formare una cultura musicale capace di accogliere al suo interno le diversità dei generi e delle tradizioni è il contributo che questo concerto vuole dare al più ampio ambito della responsabilità civica, che si esplica anche nel rispetto delle diversità.