Halloween al Dump: musica dal vivo dagli Anni 80 al futuro

Giovedì 31 ottobre 2019: Halloween Night al Dump. "From the Eighties to the Future" è la serata dedicata al suono post punk, new wave, electro, synth pop...trent'anni di sonorità sul confine di due millenni con Diego Merletto (The Frozen Autumn) e Giorgio Ricci (Blackbeat) per un Halloween nel segno dell'ottima musica dal vivo.