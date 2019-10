Halloween al Mattorosso: tributo in musica a Michael Jackson

E’ un incredibile progetto che unisce visual e musiche dell’indimenticabile Re del pop. Più che un tributo vuole essere un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna.

Roy Paladini è il frontman dal folgorante talento, in grado di ricreare le emozioni e la magia dell’unico grandissimo Michael Jackson, tra musiche e coreografie curate con attenzione maniacale, incredibile poliedrico artista dalla consolidata esperienza europea come impersonator. Uno show senza respiro coadiuvato dalla presenza di ballerini professionisti e di una band d’eccezione che vede tra gli altri Ricky Roma lo storico batterista di Umberto Tozzi, per rivivere il più grande artista di tutti i tempi.