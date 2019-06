"Il favoloso mondo del cinema": serata in musica con DissonAensamble

Quattro musicisti di talento, quattro strumenti evocativi chitarra, clarinetto, fisarmoniche e pianoforte, presentano “Il favoloso mondo del cinema” una serata dedicata alle grandi musiche del cinema.

IL FAVOLOSO MONDO DEL CINEMA

Da quando nel 1916 Victor Schertzinger registrò le prime musiche da utilizzarsi specificatamente per una pellicola cinematografica, la composizione di una colonna sonoro è diventata sempre più un’arte a sé stante. E alcune di queste sono rimaste memorabili nella storia del cinema e anche alcuni sodalizi celebri tra compositori e registi hanno finito per diventare tratto distintivo della filmografia di questi ultimi: si pensi a Sergej Prokofiev per Sergej Eisenstein, Bernard Hermann per Alfred Hitchcock, Nino Rota per Federico Fellini, Ennio Morricone per Sergio Leone, Danny Elfman per Tim Burton, John Williams per Steven Spielberg. Il dissonÆnsemble propone un concerto omaggio a questo indelebile repertorio.

IL PROGRAMMA

Ennio Morricone Il cinema di Giuseppe Tornatore Suite

Nicola Piovani I film di Moretti e Benigni Suite

Ennio Morricone C’era una volta Sergio Leone Suite

Yann Tiersen Il favoloso mondo di Amelie Suite

Nino Rota Amarcord Federico Suite.

Arrangiamenti strumentali di Roberto Caberlotto

Prenotazione consigliata, disponibilità limitata di posti. Mail a risposte@fasolmenin.it specificando il nome ed il numero di cellulare. Prenotazioni telefoniche allo 0423.974262. Via Fasol Menin 22/B – Valdobbiadene Info: www.fasolmenin.it. A fine concerto, brindisi con i nostri Valdobbiadene Superiore 2018, Cama Brut e Leonte Extra Dry.

I MUSICISTI

Fabrizia Dalpiaz si è diplomata in chitarra classica presso il Conservatorio “V. Gianferrari” di Trento sotto la guida del M° Cesare Lutzemberger. Successivamente si è perfezionata con artisti di fama internazionale quali A. Ponce, E. Fisk, L. Brouwer. Contestualmente ha iniziato l’attività di concertista in diverse formazioni cameristiche: duo di chitarre, chitarra e violino, chitarra e flauto, chitarra e canto, chitarra e fisarmonica. Come solista ha suonato con l’Ensemble “Ars Nova”, l’Orchestra da camera del Conservatorio di Trento, l’Orchestra da Camera dissonÆnsemble. Ha eseguito in prima assoluta opere di compositori italiani quali Massimo Priori, Lorenzo Fattambrini, Roberto Caberlotto. Ha registrato per varie emittenti radio tra cui la R.A.I. Finalista ai concorsi di Savona e Mondovì, è stata premiata al 9° Festival Internazionale Città di Bardolino. Insegna chitarra classica presso la Scuola musicale Il Diapason di Trento.

Marco Milelli, diplomato con il massimo dei voti e la lode in clarinetto e in saxofono, ha avuto la possibilità di arricchire il proprio percorso di studi per il clarinetto con Luigi Michieletto, Anthony Pay, Luca Lucchetta, Lorenzo Guzzoni, Mate Bekavac, Davide Lattuada – e per il sax con Gabriele Giampaoletti, Mario Giovannelli, Mario Marzi, Francesco Bearzatti e Dick Oatts. È un versatile musicista, che si alterna agevolmente tra la famiglia dei clarinetti e quella dei saxofoni. Gilberto Meneghin si è diplomato in Fisarmonica Classica presso il Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode ed in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “C.Pollini” di Padova. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Ivano Battiston, Hugo Noth ed ha partecipato ai Seminari sulla Fisarmonica Classica tenuti a Talla (AR) da Salvatore di Gesualdo. Svolge attività concertistica sia come solista che come componente di formazioni cameristiche. Ha collaborato con diversi compositori italiani tra i quali Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Lorenzo Fattambrini e altri. Svolge attività didattica per la Scuola Comunale “F.Sandi” di Feltre, per l’Associazione Amici della Musica di Villorba e l’Accademia Musicale “G.Rossini” di Belluno. È direttore del coro “Polifonico NuovoRinascimento” di Quero. Roberto Caberlotto, fisarmonicista, compositore, didatta e promotore di eventi culturali, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze diplomandosi, sotto la guida di Ivano Battiston, con il massimo dei voti e la lode. Ha studiato inoltre pianoforte e composizione con il M° Bruno Coltro. Si è perfezionato con Salvatore di Gesualdo Hugo Noth e Joseph Macerollo. É stato solista di fisarmonica con l’Orchestra da Camera di Trento - Ensemble Zandonai, con il Tammitam Percussion Ensemble di Venezia e con l’Orchestra da Camera dissonÆnsemble, ed ha collaborato con l’ORT, Orchestra Regionale della Toscana, suonando sotto la direzione di illustri compositori e direttori d’orchestra tra cui LucianoBerio e Peter Eötvos. Ha collaborato ed eseguito opere di importanti compositori italiani quali Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Rolando Lucchi, Andrea Talmelli e altri. Insegna fisarmonica, formazione e cultura musicale presso la Scuola Musicale Il Diapason di Trento e tiene i corsi di alto perfezionamento al Festival musicale Savinese di Monte San Savino.