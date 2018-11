Io e la tigre: all'Eden Cafè un concerto che graffia

Io e la tigre sono una carezza e, allo stesso tempo, uno schiaffo. Sono una band composta da due ragazze che nel 2014 hanno deciso di autoprodurre il loro primo ep indipendente per l'etichetta Bomba Dischi. Nel 2015 esce il loro primo album “10 e 9” per Garrincha Dischi con il quale ricevono la candidatura alla Targa Tenco del 2016 tra le migliori opere prime. Nello stesso anno entrano nel rooster di Locusta Booking e, nello stesso anno, arrangiano e suonano una loro versione di “Ho sempre Me” di Cristina Donà che verrà inserita nell’album “Tregua 1997-2017 Stelle Buone”.

Nei concerti di Io e la tigre coesistono molteplici sguardi racchiusi in una bolla di magia, con quell'attitudine punk che si sprigiona nell’energia dei corpi in movimento sopra un palco. Durante i loro tour precedenti, la band ha condiviso il palco con diversi artisti come Motta, Ex-Otago, Giovanni Truppi, i Ministri e Nada per citarne solo alcuni. Sabato 17 novembre il duo tutto al femminile salirà sul palco dell'Eden Cafè di Treviso per una nuova tappa del loro Grrr Tour, uno un show completamente nuovo rispetto al passato. Ad accompagnare le due ragazze sul palco, infatti, ci sarà la Grrr Power Band, composta da: Simona Sansovini alla seconda chitarra e Lorenzo Gasperoni al basso. Il Grrr Power tour, dall'autunno 2018 all'estate 2019, toccherà tutte le principali città italiane e la data trevigiana si presenta come un'occasione unica per conoscere dal vivo una delle realtà più interessanti dell'indie italiano. Preparatevi a vedere lanci di bigodini dal palco e a un sound che vi farà spettinare.