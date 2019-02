Ishaq arriva in concerto all'Eden Café di Treviso

Ishaq è un progetto musicale diretto da Isacco Zanon. Nato nel 1989, Isacco è un polistrumentista e compositore del nord Italia. Ishaq vuole essere una ragione per collaborare con altri musicisti. Per ogni album, Ishaq ha unito diverse collaborazioni, permettendo ad altri musicisti di aggiungere colore aggiuntivo alle composizioni di Isacco.

Ishaq ha pubblicato il suo primo album intitolato "Inner City" nel settembre 2012. Per la seconda volta la band si è recata a Bergsdorf, un piccolo villaggio nel cuore della campagna del Brandeburgo e nell'ex Repubblica Democratica Tedesca. Hanno vissuto e lavorato insieme per due intense settimane con Tobin James Stewart nel suo studio, la "Ballroom". "Rimedi" è stato rilasciato a maggio 2015. Il nuovo album si chiama "Few minute left". Isacco ha deciso di cambiare un'altra volta: canta con Chiara Oliva (Niadra), Stefano De Luchi (violoncello), Alessia Giusto (violino e voce). Il concerto di venerdì 8 febbraio inizierà alle ore 21 con possibilità di cenare prima del concerto. Ingresso libero.