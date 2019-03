I Jalisse tornano ad esibirsi a Villorba a sostegno dei giovani musicisti

Venerdì 22 marzo alle ore 21 presso il Teatro Pio X di Villorba, in occasione della Quarta edizione di Cant’Allegria 2019 – Concorso Canoro Internazionale, i Jalisse saranno ospiti in giuria; durante la serata si esibiranno con alcuni dei loro brani.

I Jalisse, da sempre vicini ai giovani, sono spesso invitati in occasione delle manifestazioni canore nazionali per portare la loro esperienza e testimonianza che la dedizione, l’impegno e la perseveranza, nel tempo, portano sempre positivi frutti. Fabio e Alessandra, definiti dalla critica esempio concreto di resilienza, hanno dimostrato nel loro lungo e non semplice percorso, convinzione e passione per la loro arte. Oggi, forti dei loro meritati traguardi ne fanno un punto di forza incoraggiando i giovani e spronandoli al tempo stesso alla consapevolezza che il mestiere dell’artista non è semplice, ma se vissuto con tenacia e convinzione può restituire grandi soddisfazioni.

Il brano "Ora", che verrà proposto anche nella serata, attualmente in promozione in attesa del lancio del nuovo singolo, descrive in musica il frutto della fatica, costante negli anni, premiato dal tempo con le soddisfazioni, guadagnate e sudate, oggi solide e durature. Grandi progetti attendono i Jalisse per l’imminente primavera/estate a partire dalla prossima data, a fine marzo, in Sicilia, a Catania: a breve uscirà il nuovo singolo che darà il via al Tour live che toccherà diverse città italiane. Dopo il successo della prima edizione 2018 di Ora o mai più, i Jalisse sono sostenuti dalle loro #jalissetribu, dislocate in tutta Italia e coordinate dai loro fan, anche giovanissimi, che pur non avendo vissuto il successo del 1997 di Fiumi di parole, oggi sono campana di risonanza delle loro attività; sono attive quotidianamente sui social con la segnalazione di curiosità e iniziative. Le stesse #jalissetribu hanno fortemente sostenuto Alessandra Drusian nell’avventura dell’ultima edizione di Tale e quale Show, su Rai1 e si stanno preparando con entusiasmo ai prossimi appuntamenti nelle piazze italiane.