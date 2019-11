I Jalisse tornano in concerto a Treviso contro la violenza sulle donne

Alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, grande spettacolo di chiusura per l'evento "Nel Cuore delle Donne" promosso dall'associazione artistico-culturale "Ombre di Luna" e dall'Unione Italiana ciechi ed ipovedenti di Treviso.

Avranno il piacere di aprire la scena in chiave rock il duo Evolet, mentre ci diletteranno in chiave celtica il gruppo musicale Docs Off. E come grandi ospiti d’eccezione ci saranno i Jalisse. Lo spettacolo sarà dedicato a tutte le donne vittime di violenza e situazioni di sofferenza e disagio personale. L'evento, promosso a sostegno delle attività di supporto psicologico in essere presso Uici Tv, inizierà alle 16. L'ingresso è su offerta responsabile.