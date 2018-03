J-ax & Fedez, la tribute band dei due rapper arriva al Pinup pub

VOLPAGO DEL MONTELLO Venerdì 20 Aprile al PinUp un concerto ad esibirsi saranno i Senza Filtro - Articolo 31 & J-Ax Tribute Band. Sono stati il gruppo spalla di J-Ax in due suoi tour, capaci di uno show unico che parte dalle hit degli Articolo 31 e arriva fino agli ultimi successi del duo.



Suono compatto, spettacolari proiezioni e spettacolo garantito, ripercorrendo insieme tutte le più grandi hit dello zio AX e degli Articolo 31 insieme ai brani del giovane rapper milanese in procinto di diventare papà. Per info e prenotazioni sulla cena e il concerto basterà contattare il numero 345.43 53 483 o inviare un messaggio alla pagina PinUp Pub su Facebook. Una serata di musica ideale per essere vissuta divertendosi insieme ai propri amici.



PinUp Pub

☞ Tel 345.43 53 483

☞ Via Sile 6 (Per il navigatore Via Gasparini 73), 31040 Volpago del Montello