Jeff Pevar e Inger Nova inaugurano la nuova stagione del Corner live

Verrà inaugurata venerdì 4 ottobre (ore 22) la stagione musicale 2019/2020 del Corner Live dell’Inverness Pub, storico locale di Mareno di Piave. Dagli Usa arrivano Jeff Pevar e Inger Nova Jorgensen, per una serata folk rock imperdibile.

Jeff Pevar, membro della Blues Hall of Fame di New York, è un chitarrista, compositore, produttore e polistrumentista che ha portato il suo stile unico in studio e sui palchi di tutto il mondo suonando con Crosby, Stills & Nash, Ray Charles, Maceo Parker, Bette Midler, Joe Cocker, Jefferson Starship, Marc Cohn, Jimmy Webb, Carly Simon, Kenny Loggins, David Foster, Rickie Lee Jones, Jazz Is Dead, CPR (con David Crosby), e molti altri. Nel 2012, Jeff ha pubblicato il suo CD di debutto “From The Core” con la partecipazione di Jon Anderson degli Yes sul singolo “River Of Dream”. Nel 2015, Jeff ha prodotto l’album “Grateful Jazz” dell’ensemble Jazz Is Dead, di cui fa parte come chitarrista. Il disco contiene versioni uniche di canzoni iconiche dei Grateful Dead, eseguite da una miriade di famosi musicisti jazz. Attualmente Pevar sta producendo un disco di canzoni originali scritte insieme a sua moglie, Inger Nova Jorgensen. Il disco, che vedrà la luce nei prossimi mesi, sarà impreziosito dalla presenza di alcuni ospiti speciali.

Inger Nova Jorgensen è una cantante e cantautrice, nonché una scultrice e pittrice: un’artista a tutto tondo. È anche la voce e l’autrice delle canzoni del progetto funk e R&B, Lovebite. Dal vivo, Jeff & Inger eseguono brani originali e arrangiamenti personali di cover selezionate, spesso utilizzando – quando si presentano sul palco come duo – looping e percussioni. La scaletta dei loro spettacoli copre una vasta gamma di stili, dal folk al jazz, dal rock al blues e al funk. “Le voci soul di Inger e Jeff, le loro bellissime armonie, la chitarra magistrale di Jeff, la loro autenticità e il loro umorismo narrativo sono sempre capaci di creare atmosfere uniche, che ritemprano il pubblico regalando momenti di piacere e vitalità” ha detto di loro il The Mail Tribune. In apertura Rawstars, il progetto del cantautore romano Francesco Lucarelli, un quartetto che porta sul palco le atmosfere dei grandi spazi americani, mischiando rock, folk e blues. Gli appuntamenti al Corner Live continuano venerdì 18 ottobre con protagonista il cantautore Paolo Perin con il progetto Plaim, mercoledì 23 ottobre serata dedicata a Guido Toffoletti con una jam session; sabato 26 ottobre arriva al Corner il blues di Mike Sponza. Nel mese di novembre invece si alterneranno artisti come Arianna Antinori (sabato 9 novembre), Grayson Capps, il cantastorie dall’Alabama che sarà al Corner il 16 novembre.