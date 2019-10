Jerry Calà torna in concerto a Treviso: «Una vita da libidine»

Venerdì 18 ottobre alle 22.30 Jerry Calà tornerà ad esibirsi a Treviso, sul palco della discoteca Radika, in zona Fonderia. Nel suo spettacolo dal titolo "Una vita da libidine" canterà dal vivo le grandi hit dagli anni 70 ad oggi, interpretate tra una gag e l'altra.

Immancabile l'omaggio al cinema e a “Sapore di mare” dei Vanzina, motore per il rilancio delle musiche degli anni ’60; un revival che, dall'uscita di quel film, non è mai più finito, tanto che oggi i ragazzi, anche giovanissimi, sanno a memoria canzoni di 40 anni fa; un vero miracolo così come pure la colonna sonora di “Vacanze di Natale” che lanciò brani di disco music anni ’80 da divenire degli Hit, come “I like Chopin”, e in particolare una canzone che Jerry (Billo) cantava al piano bar “Maracaibo”, che è diventata uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia. Venerdì sera, a Treviso, ci sarà la possibilità di assistere allo spettacolo anche senza aver prenotato un tavolo per la cena in una zona riservata del locale. La serata inizierà con la cena dove la gastronomia contemporanea proporrà una ristorazione più tradizionale e snella, con sapori di tutti i giorni abbinati alla creatività, trovando l'equilibrio perfetto tra estetica e gust con più di 30 piatti da scegliere. Per il Menù Degustazione Antipasto, Primo piatto, Secondo Piatto, Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4 persone), Caffè ed Ingresso al locale: da 30 a 40 euro a seconda del numero di portate che si desiderano. Ma si potrà anche scegliere: il piatto unico vegano e il menù pizza con più di 30 diverse composizioni (classiche o gourmet) comprende bibite a scelta, caffè ed ingresso al locale. Da mezzanotte infine, selezione musicale esclusiva, cocktail bar ricercato, divertimento innovativo da vivere in una location nuova tutta da scoprire.