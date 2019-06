Jerry Calà torna nella Marca: concerto al ristorante Perché

Jerry Calà torna in provincia di Treviso con il suo speciale concert-show "Una vita da libidine" interamente cantato e suonato dal vivo. Grandi Hit dagli anni 70 ad oggi, interpretate da Jerry tra una gag e l'altra.

Poi un omaggio al cinema e “Sapore di mare” dei Vanzina diventa addirittura il motore del rilancio delle musiche degli anni ’60; un revival che, dall’uscita di quel film, non è mai più finito, tanto che oggi i ragazzi, anche giovanissimi, sanno a memoria canzoni di 40 anni fa; un vero miracolo così come pure la colonna sonora di “Vacanze di Natale” che lanciò brani di disco music anni ’80 da divenire degli Hit, come “I like Chopin”, e in particolare una canzone che Jerry (Billo) cantava al piano bar “Maracaibo”, che è diventata uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia. Il format Hierbas è un luogo in cui l’intrattenimento va osservato e vissuto in un modo differente, a partire dalla cena che vi farà vivere una vera e propria esperienza legata alla convivialità e ad un’incalzante ritmo fatto di musica e sketch che intrecciano humor e comicità. Dalle 21 appuntamento con la cena che incoraggia la chiacchiera, l’allegria e lo star bene insieme. Il tutto coronato da un’ottima cucina che celebra la conviviali tramite antipasti, piatti unici e dessert da condividere, oppure vi conquista con un’intrigante menù alla carta che libera una ricca varietà di gusti e sapori accompagnati dalla simpatia del grande Jerry