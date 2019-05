Omaggio in musica al tenore Gianfranco Cecchele

Concerto lirico in Omaggio a Gianfranco Cecchele grande ed apprezzato tenore italiano mancato lo scorso dicembre 2018. La serata si terrà il 7 giugno all'Antica chiesa di San Cipriano, frazione di Roncade. Una serata da non perdere per tutti gli amanti della musica classica.

Anna Sanachina, soprano;

Aurora Caval, mezzosoprano;

Lorenzo Ziliotto, Tenore;

Luca Minuzzo e Nicola Zambon, baritoni;

Romilda Beraldo, pianoforte.

Con la partecipazione straordinaria del basso Enrico Rinaldo.

Musiche di Gioacchino Rossini, Giacomo

Puccini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi.