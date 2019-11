Los Massadores in concerto alla Festa di San Martino

Venerdì sera con i Los Massadores. La band sarà in concerto il 22 novembre alla Festa di San Martino nella frazione di Sant'Anastasio a Cessalto. Divertimento e musica accompagnati da ottimo cibo e bibite servite negli stand della festa. La nuova tappa del "A tremo in vacca tour" promette spettacolo con tutti i grandi classici della band veneta da cantare in compagnia. L'ingresso sarà gratuito.