Los Massadores: concerto speciale in Piazza Borsa

Sale l’attesa in città per il concerto che non mancherà di riempire piazza Borsa. Sabato sera infatti, alle ore 21, i Los Massadores suoneranno e canteranno nel cuore della città. Un concerto che Coldiretti Treviso ha voluto donare ai trevigiani, l’ingresso è gratuito, nell'ambito delle manifestazione Campagna Amica in città.

«La settimana di Campagna amica in città vuole suggellare il patto di Coldiretti tra produttori e consumatori. Lo faremo ragionando, giocando, degustando tutti insieme - sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso - Sarà una settimana in cui Coldiretti porterà a Treviso il significato di una Campagna Amica grazie a tutta una serie di iniziative che cominceranno con una cena benefica curata dagli Agrichef, nuove figure create tra gli agrituristi capaci di preparare in cucina gli stessi prodotti che coltivano e producono. Coldiretti in ogni iniziativa che organizza pensa sempre al lato sociale e solidaristico. Si è vero che serviremo a tavola quale segno di servizio al prossimo».