Trevignano omaggia Louis Armstrong con uno speciale concerto

Un vero e proprio omaggio alla vita del più grande e influente trombettista della storia del Jazz. Questo e quanto propone Fabio Bau con il suo Quintetto, ripercorrendo le tappe fondamentali della vita del genio di New Orleans, dalle origini della Swing negli anni 20, fino alla consacrazione nel mondo Pop con le Hit -What a wonderful world- e -All the time in the World- e alla collaborazione con Walt Disney negli anni 60. Sarà un viaggio virtuale fatto di musica e racconti, di assoli funambolici e grandi lirismi tipici del trombettismo di Armstrong, che ancora oggi dopo quasi 50 anni dalla sua scomparsa, riamane inarrivabile ed assolutamente inimitabile. Quello di Fabio Bau infatti vuol essere un omaggio alla musica e alla grandezza del personaggio Armstrong, che con il suo sorriso, la sua simpatia e la sua tromba ha fatto sognare il mondo intero. Sul palco insieme a lui Giovanni Forestan, clarinetto; Valentino Favotto, pianoforte; Domenico Santaniello, contrabbasso e Andrea Quinzi, batteria.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti