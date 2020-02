Mal festeggia il compleanno e 55 anni di carriera al Teatro Mario del Monaco

Sul palco del Teatro Mario Del Monaco, sabato 15 febbraio ore 21, Paul Bradley Couling, conosciutissimo dal grande pubblico come Mal, festeggia il suo 76° compleanno e i suoi 55 anni di carriera con "Grazie Piper!”.

Il celebre cantante di "Furia" si racconta ai fan in uno show dove, tra musica e parole, ripercorre il suo percorso artistico e i più grandi successi, dagli anni del Piper, il celebre club della Capitale, ad oggi. Insieme a Nicole Pellicani, voce, Michele Lombardi, pianoforte, Luigi Buggio, organo Hammond anche regia e direzione artistica, Marco Locatelli, chitarra, Massimo Pasut, basso e Marco Vattovani, batteria, Mal si esibisce in Yeeeeeeh, Occhi neri, Parlami d’amore Mariù, Pensiero d’amore, Furia e tanti altri brani che oggi appartengono al patrimonio della musica italiana. Durante la serata, il cantante originario del Galles è accompagnato da Alberto Zeppieri, critico musicale e produttore discografico, nel ruolo di narratore e intervistatore. Lo spettacolo prende il nome dall'ultimo lavoro discografico dell’artista anticipato dall'uscita del singolo Piper prevista per il 27 febbraio, giorno del suo compleanno.