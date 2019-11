Concerto per il nuovo Vescovo di Treviso: il "Messiah" di Händel al tempio di San Nicolò

Un concerto aperto a tutta la città per salutare il Vescovo Mons. Gianfranco Gardin e celebrare l’arrivo del Vescovo Michele Tomasi. Questo il dono voluto da Fondazione Cassamarca che, in collaborazione con la Fondazione Cariverona, porta a Treviso la Cetra Barockorchester & Vokalensemble di Basilea.

L’orchestra, unitamente a quattro solisti, eseguirà il Messiah di Händel il prossimo 15 dicembre, alle ore 20.30, presso il tempio di San Nicolò a Treviso. A dirigere sarà il Maestro Andrea Marcon, trevigiano che da anni ricopre prestigiosi incarichi di docenza presso la Schola Cantorum Basiliensis e di direzione d’orchestra (Berliner Philharmoniker, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra). I cantanti che si esibiranno sono: Margriet Buchberger (Soprano), Dina König, (Contralto), Rupert Charlesworth (Tenore), José Antonio López (Basso). Il Messiah andrà in scena anche il 16 dicembre a Verona, il 17 a Vicenza e il 18 a Belluno. La rappresentazione sarà preceduta da un incontro per introdurre il pubblico all’ascolto dal titolo “Aspettando il Messiah: guida all’ascolto” in programma venerdì 22 novembre a Casa dei Carraresi nell’ambito de “I venerdì della cultura”. Relatori saranno il maestro Andrea Marcon e don Paolo Pigozzo (parroco della Chiesa Votiva) e autore del testo che verrà distribuito in occasione del concerto.