I Morgan heritage arrivano in concerto alla Supersonic music arena

SAN BIAGIO DI CALLALTA I Morgan Heritage, la royal family del reggae, arrivano in Italia in occasione del loro Avrakedabra Europe Winter Tour: appuntamento esclusivo per il nordest il prossimo venerdì 23 febbraio al Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta.



La band, composta dai cinque fratelli Luke, Gramps, Una, Mr.Mojo e Peter, è sicuramente una delle realtà più interessanti nel panorama reggae internazionale. Figli del cantante giamaicano Denroy Morgan, cresciuti a Brooklyn, dove il padre si era stabilito per continuare la sua carriera musicale, dal 1994 hanno pubblicato ben diciotto dischi. Nel 2015 – con Strictly Roots – hanno vinto il Grammy come miglior album reggae e sono reduci dalla nomination nella stessa categoria proprio grazie ad Avrakedabra, ultimo lavoro che presenteranno durante il lungo tour che li porterà proprio a Treviso ma anche in Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera e Germania.

Special guest della serata sarà il giovane Jemere Morgan, figlio di Gramps. Prima e dopo il concerto, a fare gli onori di casa ci saranno invece DJ Papaluka e MC Steve Giant. All’interno del Supersonic Music Arena è presente anche una pizzeria snackeria aperta fino alla chiusura e per chi volesse dormire in zona è possibile rivolgersi al B&B convenzionato “Locanda Canareggio” di San Biagio di Callalta. È possibile acquistare i biglietti in prevendita a 17€ pdp su Ticketone.it, oppure a 18€ pdp al Jungle Records di Conegliano o chiamando i seguenti numeri: Scusso 3337504364 – Diego 3478729973 (Zona TV), Claudio 3496804606 (Zona PN), Steve 3393183268 (Zona VE) o direttamente in biglietteria. Per chi volesse incontrare la band è inoltre possibile aggiunere il pacchetto VIP al proprio biglietto.