"Aspettando il Natale": concerto d'avvento per gli affreschi di San Nicolò

Alle soglie dell’Avvento, venerdì 30 novembre (ore 20.45) un grande concerto per soli, cori e orchestra è in programma al Tempio monumentale di San Nicolò di Treviso.

Ne saranno protagonisti il soprano Cristina Franzin e il coro e l’orchestra del gruppo Musica Insieme diretto da Renzo Simonetto con i solisti Enrica Lago, Paola Feltrin, Sonia battilano (soprani); Michela Squizzato (mezzosoprano), Daniela Nave (contralto), Martino Caeran (tenore), Alberto Facco (basso) e Francesco Guidolin (baritono), impegnati in un programma di musiche di Haydn, Newton, Fauré, Adam, Mozart, Händel e Verdi. S’intitola "Aspettando il Natale", ed è un’iniziativa dell’European Neurosurgical Institute diretto dal dott. Alberto Alexandre, che dedica questo concerto a suo padre, il prof. Amedeo Alexandre, per trent’anni chirurgo i riferimento della Marca trevigiana che diede un contributo fondamentale alla nascita del moderno ospedale.

Ma non è tutto, perché Alberto Alexandre ha anche voluto che il concerto (ad ingresso libero) sia anche un primo momento di una raccolta fondi che saranno destinati al restauro conservativo degli affreschi che ornano le colonne della navata centrale del Tempio di San Nicolò. Sarà, quindi, l’inizio di una nuova iniziativa a sostegno dell’iniziativa di restauro degli affreschi di San Nicolò che sta impegnando giovani restauratori guidati dai loro Maestri. «Vogliamo raggiungere con il concorso di tutti i trevigiani – spiega Alexandre – una serie di traguardi significativi: restaurare i magnifici affreschi di San Nicolò ma anche sostenere i giovani restauratori nella loro attività, aiutandoli a realizzare le loro aspirazioni e le loro volontà di crescita e di affermazione che alimentano il loro entusiasmo. Anche per questo nell’organizzazione abbiamo coinvolto anche il Rotary Club Treviso, di cui mi onoro di far parte e di cui sono stato presidente, che patrocinerà l’iniziativa, stante la grande attenzione che sta dedicando alla Treviso Urbs Picta di cui San Nicolò costituisce uno degli esempi più esaltanti e preziosi». A patrocinare questo grande appuntamento musicale sono la Provincia e il Comune di Treviso, il già ricordato Rotary Club Treviso, l’Ateneo di Treviso, l’International Hinner Wheel, l’Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia e l’associazione “Il Doge”.