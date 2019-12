Concerto di Natale: il tenore Matteo Macchioni canta nella chiesa di San Nicolò

Un’imperdibile serata di musica, a partecipazione libera e gratuita, sarà quella offerta ai cittadini di Treviso, venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 20, con il Concerto di Natale, che avrà luogo nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Nicolò, nel centro storico della città.

Protagonisti dell’appuntamento quattro virtuosi della musica colta: il tenore Matteo Macchioni, la cui splendida voce sarà accompagnata dal pianoforte di Mirca Rosciani, dal soprano Francesca Tassinari e dal violino di Gennaro Desiderio. Il concerto, organizzato da Boutiuque eventi e promosso da Banca Generali Private in collaborazione con Centro Porsche Treviso, rappresenterà l’occasione per approssimarsi al periodo delle festività natalizie attraverso l’ascolto di un repertorio di musica sacra, eseguito in uno dei principali luoghi di culto della città da grandi interpreti. Matteo Macchioni, tenore italiano acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale, sarà protagonista del concerto, reduce dal successo, in Germania prima e Danimarca poi, nell’interpretazione di importanti personaggi delle opere liriche mozartiane. Come molti dei suoi estimatori sanno, il repertorio di Macchioni è assai ampio, amando spaziare dal classico al contemporaneo; per questo proporrà appunto questa contaminazione tra le arie di Mozart, Schubert e Rossini per arrivare alla tradizione dei canti natalizi più amati di sempre quali Adeste fideles e Stille Nacht. «Come Banca attenta alla protezione del patrimonio, siamo felici di sostenere un progetto che valorizza la cultura avvicinando i cittadini modenesi alla bellezza della grande musica in una location che rispecchia la grande tradizione italiana - Marco Bernardi, vicedirettore Generale di Banca Generali, che aggiunge - Voglio ringraziare Matteo, Mirca, Francesca e Gennaro per la passione che hanno messo nella preparazione di questo momento». Anche Giuseppe Dantini, Brand Manager del Centro Porsche Treviso, esprime entusiasmo per l’iniziativa: «Abbiamo accettato con vero piacere di partecipare all’iniziativa di Banca Generali rivolta alla cittadinanza di Treviso che da tanti anni ci accorda la sua fiducia. Un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti ed agli artisti che, siamo sicuri, renderanno questo concerto un evento speciale».



Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.boutiqueeventisrl.it e la pagina Facebook Boutique eventi