Corner live ospita il concerto dei Nola Experience

Jasmine Ashley Terrell è una cantante afroamericana originaria della Louisiana, la sua passione per la musica nasce inizialmente con il Gospel e la musica Hip Hop, la musica che la circonda e caratterizza la sua infanzia, ma da sempre è una cantante e cantautrice di musica Soul-R&B. Con il suo inedito Fall in Love (Tonight), Jaz firma un contratto discografico che la porterà nel 2018 ad entrare a far parte del famoso talent The Voice of Italy. Jasmine porta sul palco il suo progetto Nola accompagnata da un gruppo di musicisti molto apprezzati nel mondo della musica pop - R&B, come Dario Dal Molin, pianista e tastierista che vanta collaborazioni con artisti internazionali, Raffaele Bianco al basso, Andrea Zagon alla chitarra e Ugo Ruggiero alla batteria.



Selezione musicale in vinile a cura di Dj Marco Mix