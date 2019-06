Not(t)e di Swing all'auditorium della Tipoteca Italiana

Grande musica mercoledì 26 giugno all'auditorium della Tipoteca Italiana di Cornuda. Not(t)e di Swing rappresenta il debutto di un nuovo ensemble che unisce due entità ben differenti tra loro, come cultura musicale e come prassi esecutiva.

Da una parte ci saranno musicisti professionisti del jazz con esperienza trentennale di concerti a livello internazionale e dall'altra l'Orchestra d'Archi “L’Incontro Armonico”, fondata nel 2015 dal Maestro Claudio Colmanet la quale, già conosciuta da anni per i concerti e le esibizioni non solo sinfoniche ma anche operistiche, sosterrà ed arricchirà questo genere musicale. In quest’orchestra troviamo strumentisti di diverse generazioni: infatti suonano genitori, figli e appassionati di tutte le età, un ensemble di strumentisti che coniugano la passione seria per la musica con le più svariate professioni che ciascuno di loro esercita nella vita. Il gruppo ama studiare e suonare musica di tutti i generi e, avvalendosi della grande esperienza di questo nucleo di professionisti del jazz, ha dato vita alla Blue Swing Orchestra, una nuova realtà ritmo-sinfonica. Il gruppo di jazzisti è diretto dal Maestro Luciano Buosi che in questa occasione si esibisce non solo come musicista e pianista ma anche come direttore ed arrangiatore di quasi tutti i brani che ascolterete. E’ musica ben conosciuta dal grande pubblico ma anche in un certo senso alternativa ai consueti brani proposti dalle radio e dalle televisioni; una bella occasione per sentire pezzi che ascoltavano i nostri nonni ma ancora vivi nei repertori e nelle sale da concerto che propongono la musica jazz, con un impasto e una idea musicale che è resa viva da altre sonorità, da altri ritmi, timbri e pensiero. Tra i brani che verranno eseguiti ci saranno pezzi come: "Moon River", "Cabaret" e la più recente "All of me". La serata, a ingresso gratuito, inizierà alle 20.45.