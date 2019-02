Omar Pedrini porta la musica dei Timoria al New Age Club

Partirà il 22 febbraio dal New Age club il tour con cui Omar Pedrini riporterà sui palchi l’album dei Timoria del 1993, di cui è ideatore e autore principale.

Omar Pedrini sarà in tour durante la primavera 2019 per riproporre dal vivo “Viaggio Senza Vento”, lo storico album dei Timoria uscito nel 1993. Il desiderio di riportare sui palchi “Viaggio Senza Vento” è maturato in Omar dopo aver constatato con quale affetto ed entusiasmo i fan hanno accolto l’edizione celebrativa per il 25° Anniversario del disco concepito e composto principalmente da Omar Pedrini, uscita lo scorso 26 ottobre per Universal Music. Proprio durante il mini tour instore di presentazione della reissue di “Viaggio Senza Vento”, infatti, Omar ha incontrato il suo pubblico, che ha richiesto a gran voce altri appuntamenti per rivivere e celebrare dal vivo lo storico concept album dei Timoria. Esclusa la possibilità di una reunion della band, sarà “il capitano della nave” a riportare sui palchi brani come “Senza Vento”, “Sangue Impazzito”, “Piove” e molti altri. Il Viaggio di Joe raccontato in questo concept album continua, 25 anni dopo, ad emozionare i fan storici dei Timoria, ma anche a farsi conoscere dalle generazioni successive, confermando il proprio posto tra i dischi che hanno fatto la storia della musica italiana.

«Ho deciso, pur pieno di incognite, che porterò ‘Viaggio Senza Vento’ in tour perché lo merita quel lavoro e lo meritano i fan dello zoccolo duro, le nuove generazioni, gli amici di Omar, quelli che ‘Rivolevamo i Timoria’, quelli che mi hanno scoperto da solista e non hanno mai conosciuto i Timoria – afferma Omar Pedrini, che aggiunge - Il guerriero è vivo ed è tornato. Lo farò solo per alcuni mesi. Ma è il momento di fare i conti con quel passato e sono pronto! Mi sono rimesso con gioia a ‘fare il chitarrista’, in sala prove con i ragazzi della band. Mi sto cimentando con quel capolavoro di album». Il tour, organizzato da Tube Agency, si intitolerà “Timoria – Viaggio Senza Vento (e dintorni)” e prenderà il via il 22 febbraio al New Age di Roncade. Il giorno dopo, il 23 febbraio, farà tappa alla Latteria Molloy di Brescia e a seguire toccherà i più importanti club e festival dello stivale, tra cui, oltre a Roncade e Brescia: Mezzago (16 marzo, Bloom), Bardolino (6 aprile, Vinitaly), Treviglio (3 maggio, Teatro Filodrammatici). “Viaggio Senza Vento” dei Timoria è uscito nel 1993. Nel 2018, in occasione del 25° Anniversario, Universal Music ha ripubblicato il disco in edizione rimasterizzata con brani inediti e versioni demo, in diversi formati: doppio CD, vinile e Box Deluxe. Orari ufficiali: 21.30 • apertura porte, 22.30 • inizio live. Biglietti disponibili in cassa a 15 euro.