Paese Jazz Fest: un sabato di musica a Villa Panizza

Paese Jazz Fest è il primo festival musicale della città di Paese. L'appuntamento è al Parco di Villa Panizza sabato 14 settembre a partire dalle 17 fino a tarda sera. In programma musica live con grandi musicisti della scena jazz, masterclass con insegnanti d'eccezione, una mostra fotografica, le creazioni artigianali di uno degli ultimi liutai ancora attivi e tanto altro. Compresi truckfood per aperitivi e cene in compagnia.

Alle 17 apertura Festival e area Expo. Mostra fotografica "Scatti di jazz" di Thomas Meneguz, esposizione di strumenti di liuteria di Giovanni Longo, bookshop. Dalle 17.30 Masterclass per jazz combo a cura di Paolo Birro, Robert Bonisolo e Luca Boscagnin. Ingresso gratuito previa prenotazione, posti limitati. Alle 18 Aperitivo con dj set. Dalle 20.30 Michelangelo Scandroglio Group live del gruppo vincitore del Conad Jazz Contest 2019 di Umbria Jazz. Alle 22 gran finale con Souls Reunioni 5tet. Ingresso all'area del festival e partecipazione a concerti e masterclass gratuiti