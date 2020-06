Parcoscenico 2020: Omar Pedrini inaugura la nuova stagione

La quarta edizione di "Parcoscenico", rassegna di teatro nel grande parco di Palazzo Foscolo, inizierà giovedì 2 luglio con un super ospite. A salire sul palco nella prima serata, infatti, sarà il rocker Omar Pedrini (ex-Timoria) con uno spettacolo che rispecchia appieno le atmosfere della prestigiosa location: un concerto acustico tra musica e poesia.

Inizio alle ore 21: sul palco "On the road - concerto acustico tra musica e poesia": il rocker bresciano, già leader dei Timoria. guida gli spettatori alla (ri)scoperta della “sua” Beat Generation, semplicemente con chitarra e voce, accompagnato da Simone Zoni. I cancelli saranno aperti dalle ore 19 (ingresso da piazzale Turroni) con la possibilità, nell’attesa dello spettacolo, di visitare gratuitamente le strutture di Oderzo Cultura: il Museo archeologico “Eno Bellis”, Palazzo Foscolo con la mostra temporanea “L’Anima delle cose”, la galleria d’arte contemporanea opitergina e la Pinacoteca dedicata ad Alberto Martini, all’ultimo piano. L’accesso, con offerta libera, verrà consentito solo secondo le disposizioni vigenti in merito di sicurezza sanitaria, alla data dell’evento.