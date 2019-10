Peter Doherty torna in concerto al New Age Club

Dopo la sortita italiana al Social Park Rome, il leader dei The Libertines Peter Doherty ritorna nel nostro paese con il suo progetto solista. Venerdì 11 ottobre, l'ex compagno di Kate Moss sarà al New Age Club di Roncade per una serata davvero imperdibile. Il musicista proporrà i suoi ultimi brani da solista affiancati ai grandi classici che l'hanno reso celebre con i Libertines. Apertura porte prevista per le ore 20.30. A inizio serata, ore 21, il concerto della band Life. Alle 22 il grande inizio del concerto pronto a conquistare gli amanti del brit rock.

Biglietti disponibili alle casse del New Age Club al prezzo di 25 euro.