Al teatro Accademia una serata dedicata ai Pink Floyd

Un viaggio a ritroso nel tempo, nel mood, nelle atmosfere e nelle sonorità dei Pink Floyd una full immersion all'insegna delle tendenze musicali che hanno cambiato un’epoca, consacrando il gruppo, uno dei più importanti della storia, The Big One, la tribute band dei Pink Floyd acclamata in Italia e oltr’Alpe per le sue capacità musicali, per saper ricreare un’ambientazione sonora originale, unita a una chiara qualità espressiva e artistica, grazie anche all’uso di strumenti d’epoca.

I Big One saranno in tour con il The Division Bell Tour più il Greatest Hits della celebre band inglese. L’album, The Division Bell, segna la reunion della band dopo un lungo periodo di separazione e il grandioso tour che ne consegue, li consacra definitivamente come la più grande Rock Band al mondo. Il disco è il quattordicesimo album in studio del gruppo, le musiche furono scritte principalmente da David Gilmour e Richard Wright, mentre dal punto di vista testuale, The Division Bell affronta temi come la mancanza di comunicazione tra le persone, dal punto di vista musicale contiene riferimenti al passato di “The Dark Side Of The Moon” e “Wish you were here” con le loro psichedeliche armonie. Questo è anche l’album più enigmatico dei Floyd, fu primo in classifica negli Stati Uniti per quattro settimane, nel Regno Unito e nel resto del mondo, vincendo tre Dischi di Platino negli Stati Uniti, e nel Regno Unito, 2 in Francia, 4 in Canada, uno in Germania, Brasile ed Austria ed il Disco d’Oro in Polonia. Biglietti ancora disponibili su Ticketone .