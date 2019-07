Concerto per violoncello e chitarra con il duo Barutti-Scattolin

Radio Veneto Uno ha il piacere di presentare il quarto e ultimo appuntamento con gli "Incontri musicali d'estate", eventi promossi dall'Associazione Culturale e la Redazione di Radio Veneto Uno, con la collaborazione del Comune di Farra di Soligo, la Parrocchia e la Pro Loco di Col S. Martino. L'appuntamento è per venerdì 26 luglio alle 20.45, alla storica chiesa di S. Vigilio, Col San Martino.

Ad esibirsi un duo d'eccezione: Giuseppe Barutti al violoncello, e Massimo Scattolin alla chitarra. "Pizzico cantando" è il titolo della serata, che conterrà in programma musiche di Franz Schubert e di autori vari, oltre ad alcuni brani composti da Massimo Scattolin. Location dell'evento l'antica chiesa di S. Vigilio, una piccola chiesetta sorta intorno al X secolo sulla collina che domina dall'alto Col San Martino e tutta la vallata, fino al fiume Piave. Una realtà ben nota per l’eccezionale qualità dell’acustica e per la bellezza del panorama. Gli "Incontri musicali d'estate", fanno parte delle manifestazioni di didattica a scopo educativo promosse da Radio Veneto Uno, realtà attiva che da più di 40 anni svolge attività di informazione di interesse generale e, con impegno, onora questo privilegio di legge nella promozione della cultura. Il progetto "Laboratorio permanente per la riscoperta della Grande Scuola di Musica Veneta" ha motivazioni solide di valorizzazione della cultura della nostra terra, un immenso patrimonio dal quale ha attinto il mondo intero e che merita la massima divulgazione.

L'ingresso a tutti i concerti è libero, e la cittadinanza è invitata.

