Polar for the masses in concerto allo Spazio Mavv

I vicentini Polar for the masses, sono stati una delle prime indie rock band italiane di nuova generazione. Approccio cantautorale unito alla botta del rock e alla sporcizia del punk, alla ricerca di un equilibrio costante tra contenuto e musicalità.

Attivi dal 2006 con sei dischi pubblicati, “Let me be here” (2007), “Blended” (2009) e “Silence” (2011) in lingua inglese e “Italico” (2013), “#UnaGiornataDiMerda” (2014) e “Fuori” (2016) con i quali definiscono e perfezionano il loro passaggio all’italiano, dopo un lungo tour terminato nel 2017 e oltre un anno di silenzio, rotto da ottobre 2019 con i singoli “Manifesto”, “Sono poco intelligente” e “Resistenza”, sono in tour in tutta Italia da Gennaio 2020.