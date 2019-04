I cori della Marca si uniscono per promuovere il concorso corale di Vittorio Veneto

Irrinunciabile appuntamento con il concorso nazionale corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” che anche quest’anno darà il via alla rassegna “Aspettando il Corale”, grazie alla gratuita disponibilità di alcuni cori cittadini e di altre città trevigiane, in attesa della 53^ edizione del concorso, prevista il 4 e 5 maggio 2019.

A risuonare sarà tutta Vittorio Veneto, da Serravalle a Ceneda, passando per il centro città. Un momento magico che prepara al ritorno della nuova edizione del Concorso con l’allegria della musica e i suggestivi scenari offerti dai musei civici di Vittorio Veneto. Si comincia venerdì 12 aprile alle 21 al al Museo della Battaglia con l'esibizione del coro Col di Lana, per proseguire sabato 13 aprile alle 16 al museo del Cenedese con il coro Cai. Domenica 14 aprile sarà invece la Galleria Civica Vittorio Emanuele il teatro per le esibizioni della Corale femminile vittoriese alle 16.30, il coro Arturo Benedetti Michelangeli alle 17.30 e Women Vox alle 18. Si proseguirà infine nel weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile. Il Museo del Cenedese ospiterà nella giornata di sabato il coro Ana alle 16, il coro Voci bianche degli Istituti riuniti alle 16.45, l’Accademia Tetracordo alle 17.30 e, per finire, alle 18.15 la corale San Salvatore. A chiudere questa bella iniziativa alla Galleria Civica Vittorio Emanuele II, saranno infine il Piccolo coro di Conegliano alle 16, il Gruppo vocale d'altro canto alle 16.45 e l’Officina vocale 2.0 alle 17.30. L’ingresso a tutti i concerti sarà libero .